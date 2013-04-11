На шести участках Киева из-за оползней объявлена чрезвычайная ситуация

Аварийный участок на ул. Краснодонская, где произошел оползень

В Киеве постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала ситуацию на шести оползнеопасных территориях чрезвычайной ситуацией местного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании комиссии, посвященной вопросам возникновения оползней и их ликвидации.

Как сообщил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Сергей Рюмшин, на сегодняшний день в Киеве выявлено 120 мест, которые требуют наблюдения с точки зрения возможных оползней. Из них на 28 уже осуществляется ежедневный контроль, и ведутся соответствующие работы, в частности, по улицам Воздвиженская, Боричев спуск и т.д.

«Таких точек сегодня, в которых мы предлагаем признать чрезвычайное положение и немедленно принять меры по ликвидации последствий оползней, и более того, провести капитальные работы, которые обеспечат в будущем предупреждение таких случаев, как в этом году, – это 10 объектов», – сказал С.Рюмшин.

По ситуации на этих территориях комиссия заслушала доклад директора коммунального предприятия «Специализированное управление противооползневых подземных работ» (СУПР).

По результатам обсуждения вопроса решено предоставить статус чрезвычайной ситуации местного уровня шести объектам и еще на четырех признано наличие проблем, но не считаем необходимым объявлять ЧП.

Таким образом, в перечень объектов, на которых будет сосредоточено первоочередное внимание, вошли склоны у озера Глинка; жилые дома по улице Академика Ушакова, 22, 24, 26; частный дом по улице Академика Кащенко, 154; Батыева гора в районе пересечения улиц Локомотивной и Краснодонской; Батыева гора на пересечении улиц Проводницкая и Радостная; частный дом в Учебном переулке, 7.

Как сообщал УНИАН, по данным на 8 апреля в Киеве было зафиксировано 18 оползней.