Более половины киевлян критически оценивают ситуацию в городе (опрос)

57% процентов считают ситуацию в Киеве напряженной

Две трети жителей Киева – 64,3% – считают, что события в городе развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова. Согласно опросу, противоположного мнения придерживается лишь каждый девятый из опрошенных – 11,0%. При этом остальные респонденты не определились с ответом на вопрос.

Нынешнюю общественно-политическую ситуацию в Киеве большинство респондентов – 57,6% – считают напряженной. Около четверти опрошенных – 23,8% – считает, что ситуация более или менее спокойная, 9,5% считают ее взрывоопасной, а 1,8% – абсолютно спокойной.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова в городе Киеве с 3 по 8 апреля 2013 года. Опрошены 1216 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.