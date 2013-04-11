Материальным положением семьи удовлетворены только 2% киевлян

Экономической ситуацией в Киеве недовольны 75% респондентов

Большинство киевлян критически оценивает экономическую ситуацию в столице, Украине и материальное положение своей семьи.

Об этом свидетельствуют результаты переданного УНИАН опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Ниже всего респонденты оценивают экономическую ситуацию в Украине: ею не удовлетворены 76,8% респондентов (38,3% абсолютно не удовлетворены, 38,5% скорее не удовлетворены); удовлетворены – 7,5% (0,3% полностью удовлетворены, 7,2% скорее удовлетворены).

Экономической ситуацией в Киеве не удовлетворены 75,0% респондентов (33,5% совсем не удовлетворены, 41,5% скорее не удовлетворены); удовлетворены – 11,6% (0,2% полностью удовлетворены, 11,4% скорее удовлетворены).

При этом материальным положением собственной семьи не удовлетворены 70,2% респондентов (27,0% совсем не удовлетворены, 43,2% скорее не удовлетворены); удовлетворены – 25,5% (2,6% полностью удовлетворены, 22,9% скорее удовлетворены).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова в городе Киеве с 3 по 8 апреля 2013 года. Опрошены 1216 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.