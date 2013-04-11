Мазурчак назначен советником Попова

Мазурчак будет координировать работу всех советников Попова

Бывший первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак назначен советником председателя КГГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на распоряжение Киевской городской госадминистрации от 9 апреля.

«Назначить Александра Мазурчака советником председателя КГГА с 9 апреля 2013 года с должностным окладом согласно штатному расписанию», – говорится в распоряжении.

Также документом установлено, что А.Мазурчак будет координировать работу всех штатных советников председателя КГГА и советников председателя на общественных началах, а также деятельность коммунального научно-исследовательского учреждения «Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города».

Завтра на коллегии КГГА предусматривается официально представить А.Мазурчака в качестве советника А.Попова.

Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпала более чем месячная норма снега. Это привело к транспортному коллапсу в столице.

Вечером 26 марта на заседании штаба по ликвидации последствий непогоды в столице председатель КГГА Александр Попов заявил, что принял отставку своего первого заместителя А.Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.

По окончании заседания А.Мазурчак в интервью журналистам, отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, заявил, что вообще уходит с государственной службы.