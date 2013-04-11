Мазурчак назначен советником Попова
Опубликовано распоряжение КГГА
Мазурчак будет координировать работу всех советников Попова
Бывший первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Мазурчак назначен советником председателя КГГА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на распоряжение Киевской городской госадминистрации от 9 апреля.
«Назначить Александра Мазурчака советником председателя КГГА с 9 апреля 2013 года с должностным окладом согласно штатному расписанию», – говорится в распоряжении.
Также документом установлено, что А.Мазурчак будет координировать работу всех штатных советников председателя КГГА и советников председателя на общественных началах, а также деятельность коммунального научно-исследовательского учреждения «Научно-исследовательский институт социально-экономического развития города».
Завтра на коллегии КГГА предусматривается официально представить А.Мазурчака в качестве советника А.Попова.
Как сообщал УНИАН, 22-23 марта в Киеве выпала более чем месячная норма снега. Это привело к транспортному коллапсу в столице.
Вечером 26 марта на заседании штаба по ликвидации последствий непогоды в столице председатель КГГА Александр Попов заявил, что принял отставку своего первого заместителя А.Мазурчака, который возглавлял комиссию по техногенно-экологической опасности и чрезвычайным ситуациям.
По окончании заседания А.Мазурчак в интервью журналистам, отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, заявил, что вообще уходит с государственной службы.