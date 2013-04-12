В компании Ахметова заявили, что ЦУМ реконструируют по всем правилам

Компания «ЭСТА Холдинг», владеющая киевским Центральным универмагом, опровергла заявление депутата Киевсовета Алексея Давиденко о якобы случившемся разрушении памятника архитектуры.



Напомним, вчера Давиденко написал на странице в Facebook, что в ходе реконструкции ЦУМа была уничтожена его тыльная часть, обладающая статусом памятника архитектуры.



В «ЭСТА Холдинге» (входящем в группу СКМ Рината Ахметова) заявили, что сообщение Давиденко искажает реальное положение дел.



«Действительно, фасад здания центрального универмага является памятником архитектуры местного значения. Однако остальная часть здания таковой не является, ни с юридической точки зрения, ни с фактической. Согласно выводам Научно-исследовательского института памятникоохранных исследований, это связано с тем, что здание многократно перестраивалось (в 60-х и 80-х годах), интерьеры перепланировались и изменялись. К моменту закрытия магазина на реставрацию, большинство элементов интерьера пришло в негодность. Кроме того, часть конструкций магазина была в неудовлетворительном состоянии. Поэтому было принято решение о демонтаже части здания и его воссоздании. Настоящий памятник архитектуры - оригинальный фасад здания - будет сохранен и реставрирован. Внешне здание не изменится, никакого «наращивания этажей» не планируется», - говорится в официальном сообщении компании.

При этом в «ЭСТА Холдинге» привели результаты социологического исследования, проведенного совместно с компанией GfK Ukraine, которое показало, что более 80% киевлян считают необходимыми изменения ЦУМа.



« ЭСТА Холдинг располагает всей разрешительной документацией, необходимой для реализации проекта. Заявления о каких-либо нарушениях со стороны «ЭСТА Холдинга» не соответствуют действительности и являются спекуляциями. Проект неоднократно проходил профессиональное и общественное обсуждение, в результате чего сам проект был изменен с учетом замечаний общественности», - подчеркнули в компании.



Процесс реконструкции универмага с реставрацией главных фасадов, отметили в «ЭСТА», подробно освещается на официальных сайтах компании и самого проекта, а также в СМИ.



«ЭСТА Холдинг заботится о сохранении исторического архитектурного наследия и со своей стороны приложил максимум усилий для сохранения главных фасадов, которые имеют историческую архитектурную ценность, и сохранятся в неизменном виде.



Считаем, что подобные заявления наносят ущерб репутации компании и, в случае дальнейших спекуляций готовы в судебном порядке отстаивать свои интересы», - заявили в «ЭСТА Холдинге».