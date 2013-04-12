Попов объяснил, почему назначил Мазурчака своим советником

Мазурчак намерен наладить коммуникацию с киевлянами

Председатель КГГА Александр Попов считает, что городу не стоит терять потенциал, который имеет Александр Мазурчак и который может принести столице много пользы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал журналистам, комментируя назначение А.Мазурчака советником председателя КГГА.

«Потенциал Александра Владимировича, к которому я с очень большим уважением отношусь, очень высок, и я хотел бы его задействовать – этот потенциал – в дальнейших наших планах относительно развития города», – отметил А.Попов.

По словам председателя КГГА, на сегодняшний день он имеет более 20 советников, которые представлены общественными организациями, учеными, известными людьми.

«Но у меня нет возможности эффективно организовать их работу для того, чтобы использовать их потенциал, откорректировав те или иные направления нашей работы или добавив какие-то современные подходы. Александр Владимирович готов к этому, и мы договорились, что он эту работу возьмет на себя», – сообщил А.Попов.

В свою очередь, в интервью журналистам А.Мазурчак сказал, что имеет много наработок, которые, по его убеждению, будут полезны для города, и он не хотел бы, чтобы они остались без внимания.

«Я буду дальше работать на город. У меня есть соответствующий для этого опыт, соответствующие знания. Поэтому я сегодня имею возможность сосредоточиться, отбросив уже текущую работу, которая занимала у меня 80% моего времени, сосредоточиться на тех проектах, которые, я считаю, более результативными могут быть для города. Я занимаюсь вопросами, в частности, чтобы наладить коммуникацию – это самое слабое наше место – между тем, что мы делаем, и что видят киевляне», – подчеркнул А.Мазурчак.

Он сообщил, что уже открыт сайт «Ремконтроль», с помощью которого все киевляне могут контролировать ремонт дорог в столице. На этом сайте жители Киева могут оставлять сообщения о состоянии дорог и размещать фотографии.

«Администрация берет на себя обязательство все заявки, которые подаются от граждан, выполнить», – отметил советник председателя КГГА.

Также А.Мазурчак сообщил о начале налаживания активной работы между городской властью и волонтерами. Предусматривается наработать программу такой совместной деятельности.

«А дальше будут вопросы, связанные со стратегическим развитием Киева. Я хочу сосредоточиться именно на тех проблемах, которые дадут возможность в будущем Киеву сделать серьезные проекты», – сказал А.Мазурчак.