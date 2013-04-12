Апелляционный суд оставил озеро Синее в собственности Киева

Земли возле озера находятся в запущенном состоянии / Фото: Rupor.info

Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры Подольского района и оставил без изменений решение суда первой инстанции относительно возвращения столичной общине 16 га земли на проспекте Правды, где находится озеро Синее.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Подольского района столицы.

Как напомнили в пресс-службе, в январе этого года Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры и разорвал договор аренды 16 га земли на проспекте Правды, заключенный Киевсоветом в 2007 году с ООО «Каштановый город».

Согласно договору, земельный участок вокруг озера Синее стоимостью свыше 10 млн грн был передан в аренду сроком на 25 лет для строительства, эксплуатации и обслуживания культурно-рекреационного комплекса.

Однако, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, земли возле озера находятся в запущенном состоянии, частично засорены бытовым мусором и не используются по назначению.

Решение Хозяйственного суда ООО «Каштановый город» обжаловало в апелляционном порядке.

Вместо этого Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил апелляционную жалобу общества без удовлетворения, а решение суда первой инстанции без изменений.

Решение апелляционной инстанции вступило в законную силу с момента его оглашения, подчеркнули в прокуратуре.