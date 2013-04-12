Киевские власти обещают выгнать на субботник 100 тысяч человек

Чиновники обещают обеспечить участников толоки необходимым инвентарем

В Киеве 20 апреля состоится вторая общегородская толока, к участию в которой предусмотрено привлечь, ориентировочно, 109 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Сергей Садовой сегодня на заседании Коллегии Киевской городской государственной администрации.

По его словам, каждый район столицы направил свои предложения относительно проведения необходимых работ, а также предложения поступили от коммунальных предприятий, в частности, «Киевзеленстроя», «Киевавтодора», «Плесо», лесопаркового хозяйства «Конча Заспа», департаментов КГГА, Министерства регионального развития, профсоюзов и волонтеров.

Предусматривается, что к этой общегородской уборке приобщатся заведения образования – 462 школы, 478 детсадов, в целом 27 тысяч участников; заведения культуры – 69 предприятий и 140 участников; медицинские заведения – 183 лечебно-профилактических заведения коммунальной собственности и 4,8 тысячи участников. Кроме того, будет привлечено большое волонтерское движение под программой «Сделаем Украину чистой». Это около 25 тысяч человек, которые будут убирать 49 мест в столице, проинформировал С.Садовой.

По его словам, райгосадминистрации и «Киевзеленстрой» обеспечат всех участников мероприятия необходимым реманентом.

По данным С.Садового, информация о проведении второй толоки в столице будет обнародована с помощью более 10 тысяч тематических плакатов.

Председатель КГГА Александр Попов призвал всех желающих поддержать мероприятие и принять участие в уборке города 20 апреля.

«Пользуясь случаем, хочу обратиться, прежде всего, ко всем киевлянам, к руководителям учреждений, организаций, предприятий и общественных организаций с предложением принять участие в наведении чистоты и порядка на наших улицах. Начиная с завтрашнего дня и до конца этого месяца, в Киеве будут проходить массовые мероприятия, связанные с санитарной очисткой и уборкой Киева. Мы очень хотим в сжатые сроки навести порядок, высадить большое количество зеленых насаждений, то есть сделать наш город чистым, опрятным и красивым», – сказал А.Попов в интервью журналистам после завершения коллегии.

Как сообщал УНИАН, общегородская толока также состоится 13 апреля, то есть завтра.

Суббота, 13 апреля, в Киеве будет рабочим днем. В этот день киевляне будут работать вместо понедельника, 25 марта, когда был объявлен выходной день в связи с необходимостью ликвидировать последствия сильного снегопада в столице.