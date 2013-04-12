«Киевэнерго» предупреждает: из-за оползней ям с кипятком станет больше

Киевлян просят остерегаться провалов асфальта

Публичное акционерное общество «Киевэнерго» призывает киевлян соблюдать правила безопасности при выявлении провалов в асфальте, пара и вытеканий горячей воды на поверхность и не приближаться к ним.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, сейчас, в период возможных паводков, вероятность возникновения таких случаев растет в связи с возможным оползнем почвы или поднятием уровня грунтовых вод в местах, где пролегают тепловые сети.

«Обнаружив пар над асфальтом, провал или утечку горячей воды, не приближайтесь к такому месту и не допускайте приближения других людей до приезда аварийной бригады «Киевэнерго». Ее необходимо вызывать по телефону контакт-центра 15-88 или 202-15-88 для звонков с мобильного. Помните, что наличие пара – первый признак опасности», – подчеркивают в «Киевэнерго».

В компании отмечают, что свыше 50% теплосетей, которые она эксплуатирует, исчерпали нормативный срок эксплуатации в 25 лет, изношены и требуют замены.

В 2012 году «Киевэнерго» реконструировал около 80 км теплосетей за свой счет.