УДАРовец уверяет, что не обвинял компанию Ахметова в разрушении ЦУМа

Давиденко уверен, что ему не за что извиняться

Депутат Киевсовета Алексей Давиденко заявил, что не обвинял компанию «ЭСТА Холдинг» в незаконном разрушении столичного ЦУМа, а лишь поставил вопрос о ее действиях. Об этом депутат сообщил, отвечая на вопрос о его возможной реакции, если расследование установит правомерность реконструкции универмага.

«Мне не за что приносить извинения, потому что я не обвинял компанию, а высказал предположение, что она действует незаконно. Если вы внимательно прочитаете мой пост, там нет утвердительных ответов, я написал, что у меня складывается такое впечатление», – цитирует Давиденко For-Ua.

При этом в сообщении от 11 апреля на странице депутата в Facebook говорится: «ЭСТА Холдинг (СКМ, Донецк) видимо решил в очередной раз обмануть Киевлян, и разрушил еще один столичный памятник архитектуры и градостроительства. Оставив нетронутым фасад ЦУМа, корпорация Ахметова полностью разрушила действующий памятник архитектуры с тыльной стороны и начала наращивать этажность здания. …Видимо, в СКМ решили, что памятником архитектуры является лишь фасадная стена, а не все здание универмага. Готовим обращение в Генеральную прокуратуру и в органы охраны культурного наследия».

Компания «ЭСТА Холдинг» заявила, что данная информация «является неправдивой и искажает реальное положение дел», внешний вид здания не изменится и наращивания этажности не будет, а компания располагает всей разрешительной документацией.

«Действительно, фасад здания Центрального универмага является памятником архитектуры местного значения. Однако остальная часть здания таковой не является, ни с юридической точки зрения, ни с фактической», – отметили в компании.

Даже в случае если законность деятельности «ЭСТА Холдинг» по реконструкции киевского ЦУМа подтвердится, Давиденко выразил заинтересованность в судебном разбирательстве. «Если ЭСТА Холдинг хочет идти в суд, судиться со мной или партией УДАР – они могут это сделать. Для нас это очень желательно, мы будем очень рады», – отмечает депутат.