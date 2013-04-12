На Бортнической станции взяли повторные пробы воды и ила

17:31, 12 апреля 2013
Киев
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Результаты должны быть 19 апреля

Бортническая станция аэрации«Киевводоканал» утверждает, что через размытую дамбу БСА текла обычная вода

Центральная лаборатория ПАО «АК «Киевводоканал» 11 апреля отобрала дополнительно пробы не только воды, но и отстоянного ила, законсервированного на поле №3 Бортнической станции аэрации, для расширенного исследования в широком спектре химических и биологических элементов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», сразу после выявления размыва дамбы илового поля №3, 10 апреля, лабораториями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и водоканала был проведен экспресс-анализ жидкости, которая вылилась за пределы приемного резервуара. Данные подтвердили, что через размытую дамбу текла обычная талая вода.

Вместе с тем, отмечают в водоканале, на протяжении последних суток во многих СМИ появилась информация о том, что из-за вытекания воды, которое произошло во время нештатной ситуации на дамбе иловых полей №3, была значительно загрязнена прилегающая территория. В связи с этим принято решение о проведении дополнительного, расширенного анализа воды и ила.

В соответствии с утвержденной ГОСТом методикой, предварительные результаты расширенного анализа проб воды будут готовы во вторник, 16 апреля, а показатели ила – 19 апреля.

В водоканале обращают внимание на то, что иловые поля №3 не используются для накопления ила на протяжении 10 лет. То есть, отработанный после очистки стоков Киева осадок осел глубоко на дне забетонированного илового поля.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля около 19.00 в Бориспольском районе Киевской области на иловом поле №3 площадью 106 га Бортнической станции аэрации ПАО «АК «Киевводоканал», которое не эксплуатируется, в результате интенсивного таяния большой массы снега и высокого поднятия грунтовых вод произошло интенсивное обводнение тела дамбы, что привело к потере ее стойкостных характеристик и прорыву. Произошло вытекание на 1,9 га прилегающей территории.

11 апреля в 5.45 вытекание воды прекращено путем сооружения перемычки и укрепления обвалования в месте промыва. В связи с небезопасностью продвижения тяжелой техники по дамбе, которая перенасыщена талой водой, было решено вручную передавать мешки с песком к месту аварии. Все было использовано 5 тысяч мешков с песком.

11 апреля председатель КГГА Александр Попов заверил, что авария не повлияла на качество питьевой воды в Киеве.

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