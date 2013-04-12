На Бортнической станции взяли повторные пробы воды и ила

«Киевводоканал» утверждает, что через размытую дамбу БСА текла обычная вода

Центральная лаборатория ПАО «АК «Киевводоканал» 11 апреля отобрала дополнительно пробы не только воды, но и отстоянного ила, законсервированного на поле №3 Бортнической станции аэрации, для расширенного исследования в широком спектре химических и биологических элементов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевводоканала», сразу после выявления размыва дамбы илового поля №3, 10 апреля, лабораториями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и водоканала был проведен экспресс-анализ жидкости, которая вылилась за пределы приемного резервуара. Данные подтвердили, что через размытую дамбу текла обычная талая вода.

Вместе с тем, отмечают в водоканале, на протяжении последних суток во многих СМИ появилась информация о том, что из-за вытекания воды, которое произошло во время нештатной ситуации на дамбе иловых полей №3, была значительно загрязнена прилегающая территория. В связи с этим принято решение о проведении дополнительного, расширенного анализа воды и ила.

В соответствии с утвержденной ГОСТом методикой, предварительные результаты расширенного анализа проб воды будут готовы во вторник, 16 апреля, а показатели ила – 19 апреля.

В водоканале обращают внимание на то, что иловые поля №3 не используются для накопления ила на протяжении 10 лет. То есть, отработанный после очистки стоков Киева осадок осел глубоко на дне забетонированного илового поля.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля около 19.00 в Бориспольском районе Киевской области на иловом поле №3 площадью 106 га Бортнической станции аэрации ПАО «АК «Киевводоканал», которое не эксплуатируется, в результате интенсивного таяния большой массы снега и высокого поднятия грунтовых вод произошло интенсивное обводнение тела дамбы, что привело к потере ее стойкостных характеристик и прорыву. Произошло вытекание на 1,9 га прилегающей территории.

11 апреля в 5.45 вытекание воды прекращено путем сооружения перемычки и укрепления обвалования в месте промыва. В связи с небезопасностью продвижения тяжелой техники по дамбе, которая перенасыщена талой водой, было решено вручную передавать мешки с песком к месту аварии. Все было использовано 5 тысяч мешков с песком.

11 апреля председатель КГГА Александр Попов заверил, что авария не повлияла на качество питьевой воды в Киеве.