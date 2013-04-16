Возле моста Патона в Киеве прорвало теплотрассу
10:51, 16 апреля 2013Киев
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На дороге образовалось облако пара
Автомобили едва могут проехать по проблемному участку / Фото: autoua.net
В Киеве около моста Патона в районе улицы Старонаводницкой прорвало теплотрассу, сообщает «Сегодня».
Над дорогой образовалось огромное облако пара. Видимость – практически нулевая, машины едва могут проехать по проблемному участку.
Напомним, ранее ПАО «Киевэнерго» предупреждало о вероятном увеличении количества провалов асфальта и вытеканий горячей воды из-за паводковых и оползневых процессов, происходящих на данный момент в столице.
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