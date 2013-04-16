Возле моста Патона в Киеве прорвало теплотрассу

Автомобили едва могут проехать по проблемному участку / Фото: autoua.net

В Киеве около моста Патона в районе улицы Старонаводницкой прорвало теплотрассу, сообщает «Сегодня».

Над дорогой образовалось огромное облако пара. Видимость – практически нулевая, машины едва могут проехать по проблемному участку.

Напомним, ранее ПАО «Киевэнерго» предупреждало о вероятном увеличении количества провалов асфальта и вытеканий горячей воды из-за паводковых и оползневых процессов, происходящих на данный момент в столице.