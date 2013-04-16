Конституционный суд назначит выборы в Киеве на август – депутат

Арьев утверждает, что на август КС назначит только выборы мэра

Конституционный суд Украины примет решение о проведении выборов мэра в Киеве в августе этого года.

Об этом пишет народный депутат Украины Владимир Арьев на своей странице в Facebook, ссылаясь на источники фракции «Батькивщина» в КС.

«На фракции объявили инсайдерскую информацию из Конституционного суда: решение по выборам в Киеве будет «компромиссным»: выборы мэра, но без выборов Киевсовета с проведением в августе!..», – пишет депутат.

По его убеждению, оппозиция, со своей стороны, против этой технологии имеет только один вариант борьбы: выставить единого кандидата и объявить его имя не позже конца апреля. «Киевские депутаты-мажоритарщики будут требовать от политических лидеров оппозиции этого решения и имени единого кандидата немедленно!», – подчеркивает В.Арьев.

Напомним, сегодня ВР планирует рассмотреть проект постановления о назначении выборов мэра Киева и Киевсовета, внесенный оппозицией.

Как сообщал УНИАН, 19 марта в Конституционный Суд Украины поступило представление 48 народных депутатов от Партии регионов об официальном разъяснении положений части второй статьи 136, части третьей статьи 141 Конституции Украины, абзаца первого части второй статьи 14 закона «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов», в котором говорится, что «очередные выборы депутатов, сельских, поселковых, городских голов проводятся одновременно на всей территории Украины, кроме случаев, установленных Конституцией и законами Украины».

19 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что фракция проголосует в первом чтении за постановление о назначении выборов в Киеве, а затем подождет решения Конституционного Суда по этому вопросу.

21 марта Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления «О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы». Документом предусмотрено назначить очередные выборы депутатов Киевсовета и мэра столицы на 2 июня 2013 года.

2 апреля Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления о назначении выборов в Киеве авторства Виталия Кличко. Документом предусматривалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

Позже в парламент было внесенное новое постановление о назначении киевских выборов авторства Владимира Яворивского.

В отличие от отклоненного постановления, новым документом предлагается назначить не очередные, а внеочередные выборы, что, по мнению оппозиционеров, могло бы снять коллизию относительно конституционности этих выборов. Кроме того, в нем не указывается конкретная дата выборов, а отмечается, что они должны состояться не позже чем через 60 дней с момента принятия постановления парламентом.

Вместе с тем в Партии регионов заявили, что будут ждать заключения КС по поводу назначения киевских выборов.

11 апреля, КС начал рассмотрение представления относительно проведения выборов в столице.

Между тем, срок полномочий депутатов Киевсовета, избранных на внеочередных выборах в 2008 году, завершается в конце мая этого года.

Мэр столицы Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.

Вместе с тем, очередные местные выборы в Украине запланированы на последнее воскресенья октября 2015 года.