Попов решил реформировать местное самоуправление

Попов намерен провести реформу в 2014 году

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов считает, что Киев должен как можно скорее провести реформу местного самоуправления. По его убеждению, столица должна определиться, как будет развиваться местное самоуправление, не позднее I полугодия 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал на заседании в КГГА, где была представлена Концепция реформирования местного самоуправления, которая готовится по поручению Президента.

На заседании председатель КГГА озвучил предложение в кратчайшие сроки создать рабочую группу с участием депутатов Киевсовета, представителей Общественного совета при КГГА, а также администрации столицы, которая сможет работать над предложениями от столицы по реформированию местного самоуправления, исходя из результатов проведенных обсуждений в обществе этого вопроса.

«У нас есть уникальная возможность, поскольку есть политическая воля Президента Украины, собрать все проблемы по теме и так выписать, чтобы мы навсегда заложили себе действительно те права, которые нам нужны. Причем не для того, чтобы сказать, что вот они есть, а для того, чтобы жизнедеятельность обеспечить. И, на мой взгляд, нам нужно обязательно сделать рабочую группу, чтобы не было там политики, чтобы сели и выписали ту модель, ту концепцию управления в Киеве, которая действительно будет эффективной», – сказал А.Попов, обращаясь к участникам заседания.

Также он отметил предложение о сроках проведения реформ в столице Украины.

«Чтобы эти реформы в Киеве были, если не в 2013-ом, то точно в I полугодии 2014 года в части принятия новой законодательной базы и окончательного решения, как будет организована власть и как будет развиваться местное самоуправление», – сказал председатель КГГА.

Он напомнил о значительных изъятиях из бюджета Киева в Госбюджет, на что в настоящее время местная власть не может влиять; на невозможность контролировать местными органами строительства в столице, а также на невозможность провести местный референдум по насущным вопросам киевского общества из-за принятого нового законодательства. Все эти проблемы, как заявил А.Попов, должны быть решены как можно скорее, и для этого нужны реформы.