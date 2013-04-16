Авария на теплотрассе в Киеве: провалился асфальт, дорогу залило кипятком (фото)

На дороге образовалась яма шириной несколько метров и глубиной около двух

В Киеве из-за прорыва трубы теплотрассы на улице Лаврской на дорогу хлынула вода температурой 100 градусов, сообщает «Сегодня».

Кипяток превратился в целый ручей, который залил Лаврскую и Старонаводницкую улицы.

Горячая вода размыла грунт, в результате провалилась часть асфальта. На дороге образовалась яма шириной несколько метров и глубиной около двух. По словам коммунальщиков, которые работают на месте ЧП, возможен еще один обвал. На асфальте лежат обломки дорожного покрытия и камни.

Над дорогой образовалось огромное облако пара. Видимость – нулевая. Движение и по Лаврской и Старонаводницкой перекрыто.

По словам работников ГАИ, движение будет восстановлено до завтрашнего вечера.

Фото: «Украинская правда», Анна Добко