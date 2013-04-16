«Карточку киевлянина» сможет получить каждый льготник

Карточка киевлянина будет использоваться как проездной / Фото: КГГА

Уже на ближайшей сессии Киевсовета17 апреля может быть принято решение о массовой выдаче «Карточек киевлянина» жителям столицы, имеющим льготы за счет городского бюджета. Проект решения о широкомасштабном запуске многофункциональной «Карточки киевлянина» подготовлен по поручению главы КГГА Александра Попова.

Напомним, социальные карточки действуют во многих развитых странах мира как основной инструмент адресной социальной защиты населения. В столице Украины о необходимости введения социальной карточки начали говорить еще лет десять назад. Однако система была разработана только в 2011 году, после прихода в КГГА Александра Попова. А первые карточки начали выдавать с апреля 2012 года.

На этапе пилотного проекта «Карточку киевлянина» могли получить только некоторые категории населения: многодетные семьи, соцработники, пенсионеры и инвалиды. С помощью карточки они получили возможность бесплатно ездить в метро, а также приобретать со скидками лекарства в коммунальных аптеках.

После широкомасштабного введения «Карточки киевлянина» КГГА планирует существенно расширить перечень категорий киевлян, которые смогут получать льготы за счет городского бюджета, а также дополнить список товаров и услуг, которые предоставляются льготникам бесплатно или со скидкой.

Возможности карточки достаточно широки. В частности, она уже в этом году будет использоваться как проездной в метро, а с 2014 года – во всех видах общественного транспорта. Кроме того, ее можно будет использовать, как скидочную карточку в торговой сети Киева. На «Карточку киевлянина» могут начисляться все виды социальных выплат, компенсаций, дотаций и т. п. В частности, по карточке можно будет оплачивать (с полагающейся скидкой) жилищно-коммунальные услуги, парковку автомобиля. А после введения медицинского страхования льготники благодаря карточке смогут бесплатно или с определенными скидками получать медикаменты и медуслуги. Кроме того, по желанию держателя карточки, она может содержать информацию медицинского характера (группа крови, препараты, вызывающие аллергию и пр.).

Одним из ближайших нововведений может стать система дисконтных скидок для обладателей «Карточки киевлянина» в ряде сетевых торговых заведениях. В настоящее время в рамках программы социального партнерства КГГА проводит переговоры с собственниками торговых сетей о предоставлении скидок киевским льготникам.