Столичная ГАИ из-за прорыва трубы на 6 дней перекрыла движение

Перекрыто движение на пересечении Лаврской и Старонаводницкой / Фото: «Украинская правда»

Столичная Госавтоинспекция сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ теплосети на пересечении улиц Лаврской – Старонаводницкой, а также площади Героев Великой Отечественной войны с 16 апреля полностью перекрыто движение автотранспорта.

Об этом сообщается на сайте столичной ГАИ.

Ремонтные работы будут длиться по 21 апреля включительно.

Госавтоинспекция предлагает водителям пути объезда: улица Лаврская – Цитадельная - Кутузова – площадь Леси Украинки – бульвар Леси Украинки; улица Лаврская – площадь Славы – Аллея Героев Крут – Днепровский спуск; Набережное шоссе – бульвар Дружбы Народов – Московская площадь; улица Старонаводницкая – Кутузова – площадь Леси Украинки – бульвар Леси Украинки – бульвар Дружбы Народов.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пересечении улиц Лаврской – Старонаводницкой, а также площади Героев Великой Отечественной войны произошел прорыв теплотрассы.