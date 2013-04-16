Из-за теракта в Бостоне на Киевском марафоне усилят меры безопасности

Марафон будут охранять около 300 работников милиции

Во время проведения 4-го Киевского международного марафона, который стартует в столице в воскресенье, 28 апреля, на Михайловской площади, будут приняты усиленные меры безопасности. Охрану участников мероприятия будут обеспечивать Главное управление МВД г. Киева, столичная ГАИ, служба безопасности марафона – в целом около 300 работников милиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского международного марафона.

Ожидается, что в марафоне примут участие около 2 тысяч участников из 30 стран мира.

Вдоль трассы марафона, которая проляжет через весь центр города, будут работать 180 сотрудников ГАИ. Улицы, по которым пройдет трасса, будут перекрыты, проезд автотранспорта будет запрещен 28 апреля с 8.00 утра.

По словам председателя оргкомитета Киевского международного марафона Дмитрия Черницкого, теракт, который произошел во время проведения Бостонского марафона (США), подтолкнул организаторов Киевского марафона еще более ответственно подойти к вопросу безопасности участников и зрителей мероприятия в Киеве 28 апреля.

«Жестокий теракт, совершенный на Бостонском марафоне, шокировал всю беговую общественность. Кто стоит за терактом в Бостоне, кому нужно было разрушить такое спортивное действо как марафон – одно из самых демократичных спортивных мероприятий, пока не известно. Мы глубоко сочувствуем всем пострадавшим от этого акта терроризма. В Бостонском марафоне принимали участие и бегуны из Украины, наши друзья. К счастью, они не пострадали. Украинский марафонец Андрей Онистрат, председатель наблюдательного совета титульного партнера Киевского марафона – «Банка Национальный кредит» тоже финишировал на марафоне в Бостоне – со временем 2:47. Он своевременно покинул зону финиша – за 9 минут до взрывов. События в Бостоне вынуждают нас по-новому, еще более ответственно подойти к организации безопасности проведения Киевского международного марафона. Мы осознаем всю нашу ответственность за то, чтобы марафон 28 апреля в Киеве, куда съедутся участники со всех уголков Украины, разных стран мира, в котором будут участвовать взрослые и дети и который посетят тысячи киевлян и гостей столицы, прошел спокойно, безопасно и стал настоящим праздником спорта и здоровья», – отметил Д.Черницкий.

В пресс-службе напомнили, что в ближайшие выходные по всему миру состоится около 8 массовых беговых мероприятий – марафонов и полумарафонов, самый популярный из них – Лондонский марафон – соберет около 50 тысяч участников. В воскресенье, 28 апреля, день проведения 4-го Киевского международного марафона, пройдет еще 5 масштабных международных марафонов, в частности в Кракове и Дюссельдорфе.

Киевский международный марафон проводится ежегодно с 2010 года при поддержке киевской власти и Федерации легкой атлетики г. Киева.

Детальная информация о программе 4-го Киевского марафона и условия участия – на сайте www.kyivmarathon.org.