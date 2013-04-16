Оппозиция обещает определиться с единым кандидатом в мэры Киева до конца недели

Яценюк согласен как на очередные, так и на внеочередные выборы

Оппозиция до конца недели проведет политические консультации с целью принятия решения об определении единого кандидата на должность Киевского городского головы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о едином кандидате в мэры от оппозиции, сказал лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«По крайней мере, должны быть четко очерчены критерии, кто может быть таким единым кандидатом и когда его выдвигать, в какие сроки», – сказал он.

Он также отметил, что выборы в Киеве должны состояться «при любой погоде», независимо от того, будут они определены как очередные или внеочередные.

«За них нужно было голосовать. И Партия регионов в последовательности показала, что она не голосует ни за очередные, ни внеочередные, ни за любые другие выборы, потому что боится проиграть», – сказал А.Яценюк.

В то же время на вопрос, чем оппозиция убедила КПУ голосовать за постановление о выборах, А.Яценюк сказал, что «коммунисты испугались, что их киевляне прогонять крепко из города Киева».