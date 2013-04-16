В Киеве началась реконструкция проспекта Победы: движение ограничено

Сейчас ремонтируют участок проспекта в Святошинском районе

Столичная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что в настоящее время ведутся ремонтные работы по реконструкции проспекта Победы, поэтому на этом участке и прилегающих к проспекту улицах возможны осложнения в движении, поскольку частично ограничивается движение транспортных средств.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

Начальный этап реконструкции проспекта Победы в настоящее время осуществляется на территории Святошинского района. Работы ведутся на участке – от кемпинга «Пролисок» до транспортной развязки на пересечении с Большой Кольцевой дорогой и в обратном направлении от пересечения с проспектом Палладина.

Чтобы избежать осложнений в дорожном движении, ГАИ предлагает водителям транспортных средств воспользоваться объездными маршрутами движения, а именно:

– в направлении проспекта Победы с автодороги М-06 (Киев-Чоп) – через села Стоянка, Гореничи и Белогородка на автодорогу Р-04 к Софиевской Борщаговке и выезду на Большую Кольцевую дорогу; в сторону спорткомплекса «Чайка» через село Петропавловская Борщаговка с выездом на Большую Кольцевую дорогу; через село Стоянка к городу Ирпень с последующим выездом на автодорогу М-07 (Киев-Ковель-Ягодин), или Р-30 через подъезд к городу Ирпень в направлении города Киев к улице Генерала Наумова;

– по проспекту Победы в направлении автодороги М-06 (Киев-Чоп) – через бульвар Вернадского, проспект Палладина, Гостомельскую площадь и улицу Городскую с выездом на автодорогу М-07 (Киев-Ковель-Ягодин);

– по Большой Кольцевой дороге в направлении автодороги М-06 (Киев-Чоп) – Софиевская Борщаговка, автодорога Р-04 с выездом на автодорогу М-06 (Киев-Чоп) через села Белогородка, Гореничи и Стоянка.

ГАИ Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом отмеченных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.