КГГА просит у Кабмина 53 миллиона на Бортническую станцию
Киев уже выделил на БСА 20 млн грн
Эти средства необходимы для завершения реконструкции иловых полей
Киев просит правительство выделить из государственного бюджета 53 млн грн на завершение проекта реконструкции первого и второго иловых полей Бортнической станции аэрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий.
Он напомнил, что в начале этого года на реконструкцию иловых полей из бюджета Киева было выделено 20 млн грн, из которых 8 миллионов пошло на покрытие долгов за выполненные работы в прошлом году, а 12 миллионов – на плановые работы в 2013 году.
«Всего на завершение проекта необходимо 53 млн грн. Мы обратились в Кабинет министров, Министерства экологии с тем, чтобы 53 млн грн были выделены согласно документации, которая прошла экспертизу», – сказал Д.Новицкий.
По его словам, это могут быть или средства госбюджета, или Государственного экологического фонда.
В свою очередь директор «Киевводоканала» Валерий Ченчевый сообщил, что за средства, выделенные в этом году, были проведены работы по устранению эрозийных моментов на первых иловых полях, где дамба была наращена приблизительно на 7 метров. Также было обследовано состояние дамбы на вторых иловых полях, и теперь там также проводятся соответствующие работы.
«А третьи иловые поля, где произошла авария, я думаю, мы примем решение, и они будут тоже укреплены. Не будут наращены, а будут именно укреплены, особенно там, где существуют переливные колодцы», – добавил В.Ченчевый.
Он объяснил, что хотя последние иловые поля и не эксплуатируются уже более 10 лет, однако наполняются дождевыми или талыми водами, и поэтому также нуждаются в постоянном мониторинге и соответствующих работах по укреплению.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля около 19.00 на иловом поле №3 площадью 106 га Бортнической станции аэрации произошел прорыв дамбы.
Причиной прорыва стали таяние снега и поднятия грунтовых вод.
Ликвидировали чрезвычайную ситуацию в 6 часов утра 11 апреля.