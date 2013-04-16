В «Киевводоканале» уверяют, что масляное пятно не повлияет на качество воды

Угрозы загрязнения акватории водозаборного ковша нет / Фото: «Киевводоканал»

Акватория водозаборного ковша Днепровской станции водоподготовки находится в стабильном состоянии, угроза ее загрязнения в настоящее время отсутствует. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал».

Отмечается, что на выходе из ковша работает воздушная завеса, которая отгоняет от водозабора поверхностные загрязнения.

Фотографии с места происшествия можно посмотреть в медиагалерее сайта ПАО «АК «Киевводоканал» или на странице Общества в Facebook.

Напомним, 15 апреля около 17:00 постовой водозаборного ковша Днепровской станции водоподготовки заметил масляный шлейф, вероятно образованный попаданием нефтепродуктов в шлюзовой канал под г. Вышгород, – в 3-х км от водозаборных сооружений станции, который двигался параллельно вдоль берега в направлении Каневского водохранилища.

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возле места выявления загрязнения было установлено боновое заграждение. Благодаря оперативному привлечению сил не допущено попадание загрязненной воды в систему водоснабжения г. Киева.

Причина загрязнения устанавливается. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.