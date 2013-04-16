Киевские власти говорят, что труба на Печерске лопнула из-за перепада температур

На месте ЧП произошла большая утечка воды

Теплосеть по улице Лаврской, где произошла авария и утечка горячей воды, была определена для ремонта в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий.

По его словам, предотвратить подобные аварии можно лишь при стабильном выполнении ремонтных работ на теплосетях в столице, где есть проблемные участки.

«И этот участок был определен для ремонта на этот год, потому что действительно находится в плохом состоянии и в связи с уменьшением температуры теплоносителя. Сейчас окончание отопительного сезона и в связи с перепадом температуры возникла авария. Возник такой большой провал. Но оперативно среагировали. К сожалению, поскольку это подача в верхнюю часть города, была большая утечка воды», – прокомментировал ситуацию руководитель профильного Департамента.

Он обратил внимание, что балансдержателем этой сети является «Киевэнерго», которая в ближайшее время должна определиться, ликвидировать только порыв или уже полностью заменить изношенный участок.

«Сейчас определяемся и, возможно, сразу начнем ремонт участка в целом. Там около 700 метров нужно переложить. Поскольку уже возникла авария...», – отметил Д.Новицкий.

При этом он уверил, что потребители, к которым поступает горячая вода через указанную сеть, будут продолжать получать соответствующие услуги по водоснабжению, поскольку проведено соответствующее переключение.