Под Киевсоветом проходят четыре акции протеста

Среди прочих под Киевсоветом протестуют обманутые инвесторы «Элита-центр»

Заседание Киевсовета пикетируют около 150 киевлян, которые проводят четыре разных акции.

Как передает корреспондент УНИАН, первая акция проводится Всеукраинской организацией «Киевское вече», которая требует отставки председателя КГГА Александра Попова, а также самороспуска Киевсовета.

Кроме того, «Киевское вече» требует у столичных депутатов решения вопроса с 80 скандальными застройками в столице.

Другую акцию проводят обманутые инвесторы «Элита-центр», а также инвесторы недостроенного жилого дома по улице Теремковская, 3.

Четвертая акция проводится Ассоциацией жильцов общежитий Украины, которые требуют выполнения нормы украинского законодательства об обеспечении их права на получение 10 соток земли в пределах Киева.