Прокуратура выясняет, по чьей вине произошел взрыв в кузнице на Киевщине

В результате взрыва один человек погиб и шесть пострадали

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование уголовного производства по факту взрыва в помещении частной кузницы в пгт Ворзель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, установлено, что в цеху по изготовлению кованых изделий взорвался баллон с пропаном. В результате взрыва один человек погиб, еще шесть получили серьезные ранения.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр и предварительно квалифицированы по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура в ходе проведения комплексных следственных действий назначила ряд экспертиз. Их результаты позволят установить причины взрыва. В частности, будет выяснено, правильно ли был заправлен баллон, его техническое состояние, условия хранения. Кроме этого, проверяется факт нарушения правил безопасности кузнецами, которые работали в кузнице.

Также следствием будут установлены лица, по вине которых пострадали люди.