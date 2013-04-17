В Киеве застройщик продал помещение школы на Троещине

Суд обязал ЧП вернуть школу в собственность Киева / Фото: armanskschool1.klasna.com

Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Деснянского района Киева и обязал частное предприятие вернуть в коммунальную собственность недостроенную школу по ул. Теодора Драйзера, 40 на Троещине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района города, Деснянской РГА в 2007 году был заключен с ООО «Украинская строительная компания «Укрсоцбуд» договор инвестирования по завершению строительства школы на ул. Драйзера Теодора, 40 на территории жилого массива Вигуровщина – Троещина.

В том же году, несмотря на то, что условия инвестиционного договора выполнены не были, общество через суд оформило право собственности на объект незавершенного строительства. В дальнейшем ООО «Украинская строительная компания «Укрсоцбуд» продало недостроенную школу другому частному предприятию. Стоимость соглашения составляла 1 млн 450 тыс. грн.

В то же время, как установлено прокурорской проверкой, по апелляционной жалобе Деснянской РГА решение суда о признании права собственности на объект незавершенного строительства по ул. Теодора Драйзера, 40 было отменено. К тому же отчуждение коммунального имущества состоялось без соответствующего согласования с территориальным органом власти.

По результатам проверки в феврале этого года прокуратурой Деснянского района в отношении должностных лиц ООО «Украинская строительная компания «Укрсоцбуд» открыто уголовное производство по факту незаконного завладения коммунальным имуществом. Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением».

Досудебное расследование продолжается.