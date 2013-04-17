Киевсовет внес изменения в бюджет и программу развития города

За внесение изменений в бюджет и программу соцэкономразвития проголосовали 68 и 65 депутатов соответственно

Киевсовет принял подготовленные Киевской городской государственной администрацией предложения относительно внесения изменений в бюджет столицы на 2013 год, учитывая полученную субвенцию из госбюджета в размере 1,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 68 из 97 депутатов Киевсовета.

Как сообщил заместитель главы городской госадминистрации Руслан Крамаренко, который докладывал по этому вопросу в сессионном зале, городской бюджет получил субвенцию из государственного бюджета на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу.

«Мы получили в специальный фонд 1,5 млрд грн. Это значит, что в этом году мы имеем возможность удержать тарифы на существующем уровне, и киевляне могут быть спокойными. Кроме того, мы увеличили доходы спецфонда бюджета на 51 млн грн за счет поступлений в целевой фонд средств от паевого участия владельцев малых архитектурных форм, которые будут направлены на содержание и благоустройство зеленых насаждений, выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети и содержанию бюветного хозяйства», – отметил Р.Крамаренко.

Кроме того, осуществлено перераспределение расходов. В частности, за счет субвенции из госбюджета на приобретение расходных материалов для заведений здравоохранения в сумме 7,2 млн грн 1,8 млн грн выделить на приобретение рентгеновской диагностической системы для поликлиники №2 Подольского района и 1,13 млн грн – на погашение задолженности за работы, выполненные в 2011 году по капитальному ремонту жилищного фонда в Днепровском районе и еще 3 млн грн, – на погашение задолженности, сложившейся на начало года, относительно финансовой поддержки общественных организаций ветеранов и инвалидов на выполнение городской целевой программы «Социальное партнерство».

Депутаты в то же время внесли единственную поправку по перераспределению средств в варианте, предложенном КГГА, это касалось строительства нового стадиона в Киеве на Русановке. Как настаивал на заседании сессии Виктор Гринюк (депутатская фракция «Спортивный Киев»), необходимо обеспечить финансово строительство этого стадиона, поскольку проект важен для спортивного общества. Он предложил снять средства с финансирования строительства Подольско-Воскресенского моста – 2 млн грн. Такую позицию депутата поддержали большинство депутатов Киевсовета. Остальные озвученные поправки не были поддержаны.

Соответствующие изменения в бюджете были учтены и в Программе социально-экономического развития Киева на этот год.

Киевсовет к тому же согласовал изменения в Программу социально-экономического развития города на 2013 год с учетом выделенных из госбюджета 100 млн грн на реконструкцию Почтовой площади, 96 млн грн – на строительство метро на жилищный массив Теремки и 11 млн грн – на строительство комплекса водоснабжения на массиве «Осокорки-Северные».

«За» изменения в программу проголосовали 65 из 99 зарегистрированных в зале депутатов.

Кроме того, за счет перераспределения выделены средства на выполнение срочных задач: в рамках подготовки к празднованию 1025-летия Крещения Руси дополнительно выделено 8 млн грн на реконструкцию парка «Владимирская гора»; 10 млн грн – на обустройство пешеходной зоны от Пешеходного моста до Почтовой площади; 1 млн грн – на проект реконструкции Парковой аллеи с реконструкцией транспортного узла на пересечении Днепровского спуска и Днепровского проезда, проинформировал заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

Еще 10 млн грн направлено на строительство школы в 6-ом микрорайоне жилищного массива Осокорки, 6,5 млн грн – на реконструкцию дорог в селах Подгорцы и Ходосеевка, прилегающих к полигону твердых бытовых отходов №5.

«Сегодня большинство заказчиков уже начали работы, и их стоимость требует некоторых уточнений в пределах выделенных ассигнований из городского бюджета. В частности, в пределах предусмотренных ассигнований выделено 38,7 млн грн для погашения задолженности прошлых лет, по некоторым объектам откорректирована стоимость проектных работ. Кроме того, в марте было принято распоряжение о распределении средств природоохранного фонда. Из общего перечня на 23 объектах – работы капитального характера, на которые предусматривается направить 40,4 миллиона гривен», – объяснил Р.Крамаренко.