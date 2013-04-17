У Кличко утверждают, что Герега не захотела обращаться в Раду по поводу выборов

Герега не внесла в повестку дня Киевсовета соответствующий проект решения

Секретарь Киевсовета Галина Герега отказалась вносить в повестку дня проект решения об обращении Киевсовета к Верховной Раде относительно необходимости назначения выборов Киевского городского головы и Киевсовета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа», добавив, что соответствующее обращение было подготовлено депутатом из фракции «УДАР» в Киевсовете Иваном Крулько.

В начале сессии Киевсовета депутат отметил необходимость назначения выборов в Киеве и обратился к секретарю Киевсовета с просьбой внести в повестку дня соответствующий проект решения.

«Прошу внести в повестку дня зарегистрированный проект решения об обращении Киевского городского совета к Верховной Раде относительно необходимости назначения выборов Киевского городского головы и Киевсовета. Мы видим, что Верховная Рада медлит с принятием этого важного решения. Поэтому, я считаю, киевский городской совет должен выразить свою позицию, чтобы они не медлили и выполнили свой конституционный долг», – подчеркнул В.Крулько.