Столичным депутатам не понравилась идея парковок на дорогах и тротуарах

Депутаты отправили на доработку программу развития парковочного пространства

Программу развития единого парковочного пространства в Киеве, реализация которой предусмотрена на период до 2015 года, Киевсовет принял за основу с условием ее дальнейшей доработки.

Как передает корреспондент УНИАН, поддержать предложенный проект решения в таком варианте согласились 78 из 100 зарегистрированных в зале депутатов.

Большинство депутатов выразили недовольство тем, что парковочные места, согласно программе, предусматривается обустроить частично на тротуарах или проезжей части.

Кроме того, депутатов интересовал вопрос, есть ли уже инвесторы, которые будут вкладывать средства в строительство многоуровневых парковок, в том числе «зеленых», которые также предусмотрены разработанной Программой.

Руководитель КП «Киевтранспарксервис» Андрей Дудко, который докладывал по этому вопросу, отметил, что на сегодняшний день проблема с возникновением заторов на дорогах связана с несанкционированными парковками. Поэтому, считает он, если будут парковки вдоль проезжей части, где это позволяет ситуация, то это положительно будет отражаться на организации движения транспорта.

Он также заверил, что инвесторы проявляют заинтересованность в строительстве парковок, но при этом требуют определенных законодательных изменений.

Таким образом, депутаты отметили необходимость доработать программу, но уже сегодня приняли ее за основу.

Окончательный вариант Программы развития единого парковочного пространства в г. Киеве до 2015 года будет рассмотрен на одном из заседаний Киевсовета после ее детального изучения и корректировки.

Сейчас в проекте решения о Программе развития единого парковочного пространства столицы говорится, что для ее выполнения нужно финансирование в объеме 940,6 млн грн, из которых около 151 млн грн – уже в этом году. Отмечается, что обеспечение финансированием будет осуществляться за счет внебюджетных источников.

В свою очередь в пресс-службе Киевсовета отметили, что потребность Киева в парковочных местах составляет не менее 500 тыс. машиномест. Сейчас обеспечено около 250 тыс. парковочных мест.

Ожидается, что реализация Программы увеличит обеспеченность населения местами парковки и хранения автотранспорта на 22 тыс. 609 машиномест, а именно: паркинги – 4050 машиномест; парковочные площадки на проезжей части – 4 тыс. машиномест; парковочные площадки на тротуарной части – 300 машиномест; специально оборудованные парковочные площадки – 754 машиноместа; парковочные площадки на изолированных пространствах – 10 тыс. машиномест; экопарковка «Зеленый остров» – 2 тыс. машиномест; «перехватывающие» парковочные площадки – 1 тыс. 505 машиномест; обустройство паркоматами 160 парковочных площадок, сообщили в Киевсовете.