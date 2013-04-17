На станции «Печерская» киевского метро закрыли на ремонт эскалатор

Ремонт не повлияет на режим работы станции

На станции метро «Печерская» Сырецко-Печерской линии начался капитальный ремонт эскалатора №4 нижнего наклона. Ремонтные работы продлятся до 20 июня текущего года, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечают в КП «Киевский метрополитен», проведение капремонта не отразится на режиме работы станции.

В то же время в коммунальном предприятии напоминают, что сейчас продолжается капитальный ремонт эскалатора №2 на станции «Политехнический институт». В связи с проведением ремонтных работ станция закрывается на вход в рабочие дни с 07.50 до 10.30. В выходные дни режим работы станции не меняется.

КП «Киевский метрополитен» приносит извинения за временные неудобства и напоминает пассажирам о необходимости соблюдать Правила поведения на эскалаторах во время пользования метрополитеном.