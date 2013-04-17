Киевсовет проголосовал за внедрение «Карточки киевлянина»

Депутаты определили механизмы реализации данного проекта

74 депутата Киевсовета поддержали проект решения «О внедрении в городе Киеве многофункциональной электронной пластиковой карточки «Карточка киевлянина». Своим решениям Киевский городской совет утвердил Положение и определил механизмы для реализации данного проекта в городе Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Представлял проект заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко. По его словам, проект «Карточка киевлянина» прошел согласование всех комиссий.

«По итогам обсуждения были учтены все предложения по проекту, и учтены ошибки предыдущих попыток внедрения этой инициативы», – отметил Р.Крамаренко и добавил, что проект не предусматривает расходов из городского бюджета, а осуществляется за счет привлечения инвестиций.

Напомним, что с марта 2012 года начато внедрение пилотного этапа проекта «Карточка киевлянина». На протяжении пилотного периода проекта «Карточка киевлянина» заявки на получение карточек подали 58 тыс. человек отдельных категорий. Из них уже 54,5 тыс. жителей столицы стали держателями «Карточек киевлянина» и уже пользуются следующими преимуществами:

бесплатный проезд в метро – транспортное дополнение карточки;

25-30% скидки на 86 медицинских препаратов в сети аптек КП «Фармация» (62 аптеки) – фармацевтическое дополнение;

открытие банковского депозитного счета под 12,5% и возможность снятия наличности, осуществление оплаты услуг и товаров без комиссии – банковское дополнение карточки.

В настоящее время продолжается работа над расширением возможностей карточки – активация торгового, коммунального, медицинского и других дополнений, а также расширение категорий граждан. Полномасштабное внедрение проекта даст возможность выдавать карточки всем льготным категориям граждан (около 425 тысяч человек) и начать выдачу карточек всем жителям города. Кроме того, планируется привлечь к выдаче отделения банков-эмитентов и увеличить количество пунктов регистрации для большего удобства граждан.