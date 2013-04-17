Депутаты не поддержали запрет на посыпку солью Крещатика
За проект проголосовали всего 43 депутата
Мораторий на соль предлагали ввести для спасения молодых каштанов
Киевсовет не поддержал введение моратория на обработку дорожного покрытия и тротуаров Крещатика соляной смесью, к которой зимой прибегают коммунальные службы, чтобы предотвратить гололедицу.
Как передает корреспондент УНИАН, предложенный к рассмотрению проект решения поддержали всего 43 из 96 зарегистрированных в зале депутатов.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля секретарь Киевсовета Галина Герега заявила, что совет на сессии 17 апреля планирует рассмотреть проект решения о моратории на посыпку солью улицы Крещатик зимой. Мораторий на посыпку солью центральной улицы города предлагается ввести для сохранения новых каштанов, которые в тот день высадили на Крещатике.
По словам гендиретора КО «Киевзеленстрой» Михаила Царенко, предусматривается, что срок действия соответствующего моратория будет составлять 10 лет.
Как сообщил председатель КГГА Александр Попов, в общей сложности в этом году в Киеве планируется высадить около 10 тысяч разных деревьев, в том числе каштанов.
На Крещатике в частности, предусмотрено весной высадить около 300 каштанов, из которых около 100 переданы городу в рамках благотворительной акции частной структурой мясокрасные каштаны бриотти.