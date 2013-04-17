Депутаты не поддержали запрет на посыпку солью Крещатика

Мораторий на соль предлагали ввести для спасения молодых каштанов

Киевсовет не поддержал введение моратория на обработку дорожного покрытия и тротуаров Крещатика соляной смесью, к которой зимой прибегают коммунальные службы, чтобы предотвратить гололедицу.

Как передает корреспондент УНИАН, предложенный к рассмотрению проект решения поддержали всего 43 из 96 зарегистрированных в зале депутатов.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля секретарь Киевсовета Галина Герега заявила, что совет на сессии 17 апреля планирует рассмотреть проект решения о моратории на посыпку солью улицы Крещатик зимой. Мораторий на посыпку солью центральной улицы города предлагается ввести для сохранения новых каштанов, которые в тот день высадили на Крещатике.

По словам гендиретора КО «Киевзеленстрой» Михаила Царенко, предусматривается, что срок действия соответствующего моратория будет составлять 10 лет.

Как сообщил председатель КГГА Александр Попов, в общей сложности в этом году в Киеве планируется высадить около 10 тысяч разных деревьев, в том числе каштанов.

На Крещатике в частности, предусмотрено весной высадить около 300 каштанов, из которых около 100 переданы городу в рамках благотворительной акции частной структурой мясокрасные каштаны бриотти.