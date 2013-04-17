Киевсовет отказался забрать у застройщика Гостиный двор

Депутаты не стали отменять решение о передаче Гостиного двора «Укрреставрации»

Киевсовет отказался признать утратившим действие решение Киевсовета от 20 сентября 2012 года «О передаче ПАО «Специализированное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» земельного участка для реконструкции здания под торгово-офисный центр и его обслуживание с благоустройством и гостевой стоянкой на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, отменить землеотвод согласились только 25 из 84 зарегистрированных в зале депутатов.

Во время принятия решения в Киевсовете находились также общественные активисты, выступающие против реконструкции Гостиного двора с перестройкой, которые надеялись на поддержку депутатского корпуса.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.

Постановлением Кабинета министров №1380 от 15 августа 2011 года Гостиный двор был выведен из Государственного реестра памятников архитектуры.

26 апреля 2012 г. Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка публичному акционерному обществу «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр.

20 сентября 2012 года Киевсовет передал «Укрреставрации» в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.

В ответ на планы властей сделать в Гостином дворе торговый центр и частично его перестроить киевские активисты проводят акцию протеста.