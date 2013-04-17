Кабмин обещает сделать безопасным мусорный полигон под Киевом

На полигоне бытовых отходов №5 накопилось 600 тыс. тонн фильтратов

Правительство в ближайшее время намерено решить вопрос надлежащего функционирования полигона твердых бытовых отходов №5 вблизи села Подгорцы под Киевом.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в комментарии газете «Сегодня», сообщает пресс-служба вице-премьера.

По его словам, сейчас задача разделена на две составляющие – антикризисную и стратегическую.

«Решать проблему будем по двум направлениям. Первое – это принятие безотлагательных мер по повышению экологической безопасности на полигоне. Эти меры, в частности, включают строительство ограждения вокруг полигона, задействование всех механизмов для обеспечения фильтрации и сортировки мусора», – сказал Ю.Бойко.

Он сказал, что вторым стратегическим направлением станет решение вопроса строительства на полигоне предприятия по переработке отходов.

При этом Ю.Бойко отметил, что будет рассматриваться и экономический аспект, ведь на полигоне №5, по примеру мирового опыта, есть возможность построить современное перерабатывающее предприятие, которое будет производить энергию.

«Программа решения вопроса полигона твердых бытовых отходов №5 будет в ближайшее время рассматриваться на заседании правительства и вскоре начнется ее практическая реализация», – сообщил вице-премьер.

Как сообщалось, полигон твердых бытовых отходов №5 был построен в 1986 году. Его проектная мощность составляла 20,6 млн куб. м. На сегодняшний день на нем захоронено более 25 млн куб. м, то есть полигон исчерпал свой ресурс. В первую очередь это влияет на окружающую среду и состояние здоровья людей, которые проживают в зоне воздействия, а также загрязнение водной среды через грунты фильтратом, который накоплен в количестве 600 тыс. тонн.