В Киеве стало на два сквера больше

Скверы находятся на улицах Лисковской и Лаврухина

Киевсовет предоставил статус скверов двум земельным участкам в Деснянском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, статус сквера получил земельный участок площадью 0,37 га на улице Лисковской и земельный участок площадью 0,34 га по улице Николая Лаврухина, 11.

За соответствующие решения проголосовали соответственно 85 и 84 депутата Киевсовета из 97, зарегистрированных в зале депутатов.

Своим решение депутаты внесли изменения в Программу развития зеленой зоны Киева и концепцию формирования зеленых насаждений, добавив земельные участки в перечень скверов Деснянского района.

Также депутаты дали поручение «Киевзеленстрою» осуществить организационно-правовые меры по оформлению и благоустройству указанных земельных участков.

Как сказано в решении, земельный участок по улице Лаврухина является местом отдыха жителей микрорайона «Троещина – 26», а это около 20 домов и свыше 11 тыс. жителей.

Отмечается, что жители в письменной форме неоднократно обращались в Киевсовет с просьбой предоставить отмеченной территории статус сквера.

Второй земельный участок, расположенный на улице Лисковской, является местом отдыха жителей микрорайона «Троещина – 24», а это примерно 13 домов и свыше 13 тыс. жителей, которые так же обращались к депутатам с просьбой предоставить статус сквера отмеченной территории.