На Южном мосту в Киеве ограничили движение

Перекрыта первая полоса в направлении проспекта Бажана

Сегодня будет частично ограничено движение автотранспорта по Южному мостовому переходу в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня работники предприятия «Киевавтодормост» будут выполнять работы по ремонту деформационного шва Южного мостового перехода на низовой стороне эстакадной части.

В связи с этим движение транспорта будет частично ограничено. Так, первая полоса в направлении проспекта Николая Бажана будет перекрыта, поэтому автомобилисты смогут осуществлять движение лишь по второй и третьей полосам.

В КК «Киевавтодор» сообщают, что работы будут длиться до 15:00 18 апреля и просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.