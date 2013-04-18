В Киеве иномарка на тротуаре сбила беременную женщину

Пострадавшая с открытым переломом ноги была госпитализирована

В Киеве 17 апреля автомобиль Opel Vectra, за рулем которого была женщина, двигаясь по ул. Бауманская, выехал на тротуар и сбил беременную женщину. Остановили автомобиль стены пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили женщину, лежавшую под автомобилем с открытым переломом ноги. Пострадавшая находится на шестом месяце беременности. Спасатели с помощью бензореза освободили ногу женщины, которая застряла в бампере, и передали пострадавшую медикам. Они, в свою очередь, госпитализировали ее в больницу.

На месте была оказана помощь водителю и пассажиру, которые во время ДТП ударились о лобовое стекло.

Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.