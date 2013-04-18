Киевсовет проверит, почему бюджет столицы не получил 9 миллионов

Горсовет создал комиссию для расследования факта недополучения денег

Киевсовет поддержал решение о создании временной контрольной комиссии по проверке фактов нарушения законодательства должностными лицами Департамента экономики и инвестиций КГГА.

Об этом сообщила председатель фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна Мелихова, проинформировали УНИАН в пресс-службе фракции.

«Мы инициировали создание этой комиссии для того, чтобы разобраться в факте, а не в человеке. Понять, недополучение Киевом 9 млн грн – это недоработка системы или конкретного чиновника. Благодаря сделанным выводам и рекомендациям членов комиссии, имею надежду, что в дальнейшем подобные факты не повторятся», – объяснила Т.Мелихова.

Отчет по результатам работы, а также предложения комиссия должна внести на рассмотрение Киевсовета в трехмесячный срок с момента принятия решения.

В пресс-службе напомнили, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту служебной халатности, в результате которой бюджет Киева недополучил 9 млн грн от паевого участия застройщиков в создании социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.