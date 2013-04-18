КГГА выделила 37 миллионов на материальную помощь ветеранам

Размер материальной помощи составит от 200 до 1500 грн

Ветераны войны и жертвы нацистских преследований получат одноразовую адресную материальную помощь по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, соответствующее распоряжение КГГА подписал председатель горгосадминистрации Александр Попов.

Согласно распоряжению, помощь к 9 мая выплатят таким льготным категория киевлян в таких размерах: по 1500 грн – лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной; по 1000 грн – лицам, которые принимали участие в героической обороне города Киева и которым установлен статус «участника народного ополчения».

По 1400 грн получат инвалиды I группы из числа инвалидов войны и бывших малолетних (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного удержания, признанных инвалидами по общему заболеванию, трудовому увечью и по другим причинам. По 1100 грн будет выплачено инвалидам II группы из числа инвалидов войны и бывших малолетних (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного удержания, признанных инвалидами по общему заболеванию, трудовому увечью и по другим причинам; по 1000 грн – инвалидам III группы из числа инвалидов войны и бывших малолетних (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного удержания, признанных инвалидами по общему заболеванию, трудовому увечью и по другим причинам.

По 900 грн получат ветераны подпольно-партизанского движения и праведники Бабьего Яра; по 800 грн – участники боевых действий и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, а также дети, родившиеся в местах принудительного удержания их родителей.

По 200 грн будет выплачено вдовам Героев Советского Союза; участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного удержания, лицам, которые были насильственно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага, а также членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами по общему заболеванию, трудовому увечью и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз.

В целом, в бюджете города предусмотрено более 37 млн 280 тысяч гривень на выплату помощи перечисленным категориям граждан.