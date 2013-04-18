В Киеве за взятку осуждены четыре таможенника

Работники таможни приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком / Фото: job-sbu.org

В Киеве по материалам столичного СБУ к уголовной ответственности привлечены четыре бывших работника Киевской региональной таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-сектор Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области, противоправную схему взыскания средств с субъектов предпринимательской деятельности наладили начальник отдела таможенного оформления и трое его подчиненных-инспекторов. Злоупотребляя служебным положением и предоставленными полномочиями, должностные лица требовали и получали незаконное вознаграждение за содействие в осуществлении таможенного оформления международных экспресс-отправлений.

В ноябре 2012 года в Оболонском районе столицы сотрудники СБУ задержали злоумышленников в их служебных кабинетах. Таможенники получили 7200 гривен взятки от представителя коммерческой структуры, которая предоставляла таможенно-брокерские услуги, за беспрепятственное оформление деклараций на груз.

Оболонский районный суд Киева признал злоумышленников виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Решением суда все четверо подсудимых лишены права занимать аттестованные должности в правоохранительных органах, должности, связанные с выполнением функций представителей власти.

Приговор вступил в законную силу.