Киевсовет разрешил ради дороги вырубить часть Беличанского леса

Площадь отведенного под строительство дороги участка составляет 13,38 га

Киевсовет дал разрешение на разработку проекта землеустройства по отведению 14 земельных участков коммунальной корпорации «Киевавтодор» от улицы Пономарева, 1А, до улицы Городской в Святошинском и Подольском районах, общей площадью 13,38 гектара, для строительства подъездной дороги к инновационному парку «Бионикхил».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения поддержали 80 из 100 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Решением предусматривается, что в постоянное пользование «Киевавтодору» будут переданы земельные участки, площадь каждого из которых составляет от 0,33 гектара до 1,88 гектара.

Перед голосованием проекта решения представитель Комитета защиты Беличанского леса Вероника Агеева призывала депутатов не голосовать за это решение, поскольку предусматривается строительство дороги длиной 2,5 километра, и для ее обустройства необходимо будет вырубить не менее 1,5 тысячи деревьев Беличанского леса. Но к этой позиции не прислушались.