Депутаты поручили КГГА вести учет столичной земли
Земельный кадастр поручен департаменту КГГА
За данное решение на заседании Киевсовета проголосовали 80 депутатов
Киевсовет поручил Департаменту земельных ресурсов столичной госадминистрации обеспечить ведение городского земельного кадастра с 1 января 2013 года.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 80 из 98-ми зарегистрированных в сессионном зале депутатов.
Как отмечается в решении, необходимость его принятия вызвана тем, что законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании и упрощении процедуры Государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество» прекращены полномочия исполнительного органа Киевсовета по ведению Государственного земельного кадастра в Киеве. В связи с этим с 1 января 2013 года ведение Государственного земкадастра в городе будет осуществляться исключительно территориальным органом Госагентства земельных ресурсов. В то же время существует необходимость создания собственной городской базы данных о землях Киева для решения вопросов передачи земельных участков в собственность или пользование, установления места расположения объектов землеустройства на территории столицы, их границ, размеров, правового статуса, определения денежной оценки земельных участков, осуществления контроля за использованием и охраной земель и т.п.
Таким образом, Киевсовет обязал Департамент земельных ресурсов КГГА создать электронную базу данных, которая будет обеспечивать сбор, обработку и анализ информации о земельных участках на территории города.
Как отмечается, в городском земельном кадастре будет содержаться информация о зарегистрированных земельных участках как коммунальной собственности, так и переданных в собственность или пользование; договоры аренды и купли-продажи земельных участков, нормативная денежная оценка земель, ходатайства физических и юридических лиц о передаче земельных участков и другие данные, которые в соответствии с законодательством определяют правовой режим использования и охраны земель.