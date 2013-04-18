Депутаты поручили КГГА вести учет столичной земли

За данное решение на заседании Киевсовета проголосовали 80 депутатов

Киевсовет поручил Департаменту земельных ресурсов столичной госадминистрации обеспечить ведение городского земельного кадастра с 1 января 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 80 из 98-ми зарегистрированных в сессионном зале депутатов.

Как отмечается в решении, необходимость его принятия вызвана тем, что законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании и упрощении процедуры Государственной регистрации земельных участков и вещных прав на недвижимое имущество» прекращены полномочия исполнительного органа Киевсовета по ведению Государственного земельного кадастра в Киеве. В связи с этим с 1 января 2013 года ведение Государственного земкадастра в городе будет осуществляться исключительно территориальным органом Госагентства земельных ресурсов. В то же время существует необходимость создания собственной городской базы данных о землях Киева для решения вопросов передачи земельных участков в собственность или пользование, установления места расположения объектов землеустройства на территории столицы, их границ, размеров, правового статуса, определения денежной оценки земельных участков, осуществления контроля за использованием и охраной земель и т.п.

Таким образом, Киевсовет обязал Департамент земельных ресурсов КГГА создать электронную базу данных, которая будет обеспечивать сбор, обработку и анализ информации о земельных участках на территории города.

Как отмечается, в городском земельном кадастре будет содержаться информация о зарегистрированных земельных участках как коммунальной собственности, так и переданных в собственность или пользование; договоры аренды и купли-продажи земельных участков, нормативная денежная оценка земель, ходатайства физических и юридических лиц о передаче земельных участков и другие данные, которые в соответствии с законодательством определяют правовой режим использования и охраны земель.