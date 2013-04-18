Попов назначил ответственных за субботник

В первой Киевской толоке приняли участие около 70 тысяч киевлян

КГГА назначила координаторов, ответственных за проведение субботника, и предоставила их контакты для тех, кто захочет присоединиться к уборке улиц и парков Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горадминистрации.

Как отмечается в информации, предоставленной УНИАН, контактные телефоны координатора от города и от каждого из районов размещены на сайте Киевской городской власти www.kievcity.gov.ua.

Как рассказали в мэрии, киевляне активно откликнулись на призыв главы КГГА Александра Попова выйти на Вторую общегородскую толоку и помочь в благоустройстве Киева. После того, как обращение градоначальника прозвучало по радио, люди стали массово звонить в городской Контактный центр с вопросами, где можно взять инвентарь и саженцы, чтобы благоустроить свой двор или соседнюю зеленую зону. Учитывая большое количество подобных звонков, КГГА решила выделить ответственных за коммуникацию волонтеров с коммунальными службами. Их обязали оказывать действенную помощь каждому, кто изъявит желание принять посильное участие во Второй Киевской толоке. На сайте КГГА размещены мобильные телефоны координаторов.

Напомним, в минувшем году, когда Александр Попов предложил киевлянам выйти на Первую Киевскую толоку, на его призыв откликнулись около 70 тысяч киевлян. В целом толока охватила 2 тысячи локаций во всех районах столицы. К акции присоединились журналисты, представители общественных организаций, частных и государственных предприятий, депутаты Киевсовета и даже «звезды» эстрады и спорта. Глава КГГА Александр Попов лично принял участие в акциях уборки и озеленения во всех районах Киева.