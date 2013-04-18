Киевсовет отказался запретить застройку берега Тельбина

Участники акции протеста ломают забор стройки возле Тельбина

Депутаты Киевсовета отказались сегодня рассмотреть вопрос относительно возможной отмены землеотвода под застройку берега озера Тельбин.

Как передает корреспондент УНИАН, проект решения был последним в повестке дня и предусматривал отмену пункта 3 решения Киевсовета от 10.07.2003 года «О предоставлении и изъятии земельных участков и прекращении права пользования».

В этом пункте речь шла об отведении ООО «Аквапарк» в аренду на 25 лет земельного участка площадью 4,8 гектара на улице Юрия Шумского в Днепровском районе под строительство жилищно-гостиничного комплекса со спортивно-развлекательным центром.

В предложенном сегодня проекте решения прописано, что ООО «Аквапарк» будет предложено расторгнуть пункт договора аренды этого земельного участка, и в случае отказа в расторжении Главному управлению земельных ресурсов КГГА планировалось поручить обеспечить подготовку проекта иска в суд.

Заместитель председателя фракции «УДАР» Андрей Странников отметил, что есть потребность отменить пункт решения 2003 года о выделении земли под застройку возле озера Тельбин, поскольку продолжается конфликтная ситуация между застройщиком и киевской общиной. Он подчеркнул, что проект решения об отмене этого землеотвода готовился с 2011 года, но долгое время не мог пройти соответствующие комиссии, и даже когда был рассмотрен в сессионном зале, не был поддержан депутатским корпусом. Потому вопрос выносится во второй раз, поскольку напряженность в обществе сохраняется.

Секретарь Киевсовета Галина Герега обратила внимание, что проект не нашел поддержки в земельной комиссии Киевсовета. Но на это А.Странников заметил, что это не мешает вынесению вопроса на сессию, и попросил поставить проект на голосование.

Представитель фракции «Столичные реформы» Анатолий Шевченко сообщил, что на сегодня на конфликтной территории уже возведены три больших дома и в них живут люди. Поэтому, чтобы рассматривать вопрос, необходимо подготовить, по его словам, новый проект решения, которым будет отменяться землеотвод лишь незастроенной территории.

В свою очередь, А.Странников отметил, что против этого землеотвода уже свое слово сказала прокуратура, которая обратилась в суд по поводу расторжения договора аренды с арендатором. Поэтому он настаивал на том, что Киевсовет также должен был голосовать за отмену предыдущего своего решения.

В результате обсуждения Г.Герега поставила на голосование предложение снять вопрос с рассмотрения на сегодняшней сессии и направить его на доработку. За это проголосовали 65 из 95 зарегистрированных в зале депутатов.