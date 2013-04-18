Киевлянам сегодня ночью не советуют пользоваться водой из-под крана

Промывка сетей будет проводиться на Оболони и в Бортничах / Фото: odintsovo.info

Согласно графику ежегодных санитарно-технических мероприятий на городских сетях холодного водоснабжения в ночь с 18 на 19 апреля 2013 года «Киевводоканал» осуществит промывку водопроводов части Оболонского района столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО АК «Киевводоканал».

«В зону профилактических мероприятий попадут сети по улицам, прилегающим к насосным водопроводным станциям «Оболонь-1» и «Оболонь-2», а именно: Озерная, Героев Днепра, Северная, Зои Гайдай, Маршала Тимошенко, Приречная, проспект Героев Сталинграда (дома №№ 26-64), а также частично Оболонский проспект (от метро «Минская» да метро «Героев Днепра»)», – уточняется в сообщении.

Профилактические работы будут продолжаться с 23:00 18 апреля до 5:40 19 апреля.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 апреля 2013 года «Киевводоканал» осуществит промывку водопроводов частного сектора жилого массива Бортничи в Дарницком районе.

В зону профилактических мероприятий попадут сети по улицам: Крылова, Воровского, Франко, Гоголя, Левадной, Мостовой, Шевченко, Толстого.

Профилактические работы продлятся с 23:00 18 апреля до 7:00 19 апреля.

В пресс-службе отметили, что прочистка в обоих случаях осуществляется после полуночи, чтобы не создавать неудобств жителям домов.

На протяжении этого времени Киевводоканал не рекомендует использовать воду из крана в качестве питьевой или для приготовления еды. После завершения профилактических мероприятий абонентам перед использованием воды из крана необходимо спустить ее в течение 15 минут.

Промывку остальных сетей Оболонского района и других районов Киева «Киевводоканал» будет осуществлять в течение года согласно графику до конца декабря, о чем предварительно будет сообщать жителям дополнительно на сайте и странице Facebook.

В течение апреля-мая, согласно графику, будут осуществлены промывки сетей жилых массивов Святошино, сел Чапаевка и Бортничи, прилегающих улиц к насосным водопроводным станциям «Оболонь-1», «Ореховатская», «Голосеевская», «Октябрьская», «Коллекторная», «Сырецкая», «Шахтерская», «Нивки-5».