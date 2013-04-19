Оппозиция предлагает Раде назначить киевские выборы на конец июня

«Батькивщина» внесла очередное предложение о назначении выборов в Киеве

В Верховную Раду внесли очередной проект постановления о назначении выборов киевского городского головы и депутатов Киевсовета.

Проект постановления №2848 был зарегистрирован в Верховной Раде 18 апреля, сообщает «Киев. Комментарии».

Авторами этого документа являются народные депутаты от «Батькивщины» Александр Чорноволенко и Юрий Одарченко.

Документ предусматривает назначить выборы в Киеве на воскресенье, 23 июня 2013 года.

«Поскольку есть основания для назначения внеочередных выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета, а также с целью приведения в соответствие сроков полномочий Киевского городского председателя и Киевского городского совета, следует назначить выборы мэра и депутатов городского совета одновременно», – говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада не поддержала два проекта постановления о назначении выборов в Киеве – 2 и 16 апреля. Первый предусматривал проведение выборов 2 июня, второй – через 60 дней после вступления постановления в силу.

После неудачных голосований оппозиция заявила, что продолжит подавать проекты постановлений о проведении выборов в Киеве и на следующих пленарных неделях.