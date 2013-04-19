В Киеве начинаются отключения горячей воды

С 22 по 29 апреля горячей воды не будет в Святошинском районе

Публичное акционерное общество «Киевэнерго» начинает подготовку тепловых сетей, которые обслуживает компания, к отопительному сезону 2013/2014 года.

Как сообщает пресс-служба компании, один из этапов подготовки – проведение ежегодных гидравлических испытаний теплосетей.

Первые гидравлические испытания на сетях, которые обслуживают жилые массивы Беличи, Новобеличи, Академгородок в Святошинском районе, пройдут с 22 по 29 апреля.

Испытания тепловых сетей будут осуществляться в пределах:

– проспекта Победы, улиц Николая Ушакова, Уборевича, Чернобыльской, Осенней, Октябрьской, Булаховского, Наумова, Подлесной, Олевской, Бахмачской, Клавдиевской, Гаршина, Рахманинова, проспекта Палладина, улиц Доброхотова, Семашко, частично Кольцевой дороги.

В связи с этим снабжение горячей воды в этом жилом массиве будет временно приостановлено с 16:00 21 апреля.

«Киевэнерго» призывает киевлян соблюдать правила безопасности при обнаружении провалов асфальта, пара или утечки горячей воды на поверхность.

Обнаружив пар над асфальтом, провал или утечку горячей воды, не надо приближаться к такому месту и не допускать приближения других людей до приезда аварийной бригады. Ее необходимо вызвать по телефону контакт-центра 15-88 или 202-15-88 для звонков с мобильного.

Дополнительную информацию о проведении испытаний теплосетей можно получить по телефонам контакт-центра 15-88 или 202-15-88 (для звонков с мобильного), а также на официальном сайте компании www.kyivenergo.ua.