Международные эксперты проверят буферную зону Софии Киевской

ЮНЕСКО советует Украине создать коллегиальный орган для управления Софией и Лаврой

Представители общественных организаций г. Киева сообщили наблюдательной миссии ЮНЕСКО о строительстве в буферной зоне Софии Киевской и высказали просьбу о проведении международного мониторинга состояния гидрогеологии территории в пределах охранной зоны памятника культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры Украины, в рамках визита в Украину наблюдательной миссии ЮНЕСКО состоялась встреча эксперта ІСОМОS Тодора Крестева (Болгария) с представителями общественных организаций г. Киева.

На встрече, которая проходила в Национальном заповеднике «София Киевская», присутствовали члены Украинского общества охраны памятников истории и культуры, Украинского национального комитета ІСОМОS, ОО «Андреевско-пейзажная инициатива», ГИ «Сохрани старый Киев», ОО «Киевское вече» и др.

Т.Крестев поблагодарил участников встречи за возможность узнать другие (неофициальные) точки зрения на проблему строительства в буферных зонах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – «Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра».

Представители общественных организаций отметили, что на сегодняшний день только в буферной зоне Софийского архитектурного ансамбля под застройку выделено значительное количество земельных участков. Они обратили внимание эксперта на наиболее проблемные участки, где уже ведется строительство или планируется его начать: переулок Десятинный, 3-5, ул. Золотоворотская, 11, ул. О.Гончара, 17/23, ул. Стрелецкая, 9/11.

Отдельное внимание было уделено вопросу восстановления Десятинной церкви. Также представители общественности обратились к Т.Крестеву с просьбой поднять вопрос о проведении международного мониторинга состояния гидрогеологии территории в пределах буферной (охранной) зоны объекта.

Т.Крестев отметил, что 19 апреля он осмотрит территорию буферной (охранной) зоны объекта Всемирного наследия и будет иметь возможность оценить ситуацию, сложившуюся за последние три года.

Как сообщал УНИАН, 6 июля 2012 года на 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила в Санкт-Петербурге, в проекте решения сессии комитет призвал Украину ввести мораторий на строительство в буферных зонах вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, и обязал до февраля 2013 года предоставить список зданий возле этих заповедников, поскольку в противном случае в следующем году они могут быть внесены в перечень объектов, находящихся под угрозой.

До февраля 2013 года Украину также обязали предоставить ЮНЕСКО подробные планы буферных зон с учетом технических характеристик и перечнем существующих сооружений. Кроме того, Украине посоветовали создать коллегиальный орган для управления Лаврой и Софией, который объединил бы представителей органов власти, религиозных структур и общественных активистов.