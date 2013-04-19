Киеву не хватает реальных кандидатов в мэры – политолог

Небоженко подчеркнул, что реальным претендентам на мэрское кресло требуется немалое мужество

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что в Киеве наблюдается дефицит реальных кандидатов в мэры.

Такое мнение политолог высказал в комментарии УНИАН.

«Сегодня мы оказались в сложной ситуации проведения выборов в Киеве и определения наиболее приемлемого кандидата для киевлян. Ситуация усугубляется тем, что кандидат с высоким рейтингом – Виталий Кличко – отказывается от участия, так как не желает входить в конфликт с коррумпированным Киевским горсоветом», – убежден В.Небоженко.

По его словам, решающим фактором станет то, как будут проведены выборы в Киеве: «Очевидно, что легитимный избранник киевлян, имеющий твердую опору в лице горожан, способен решить для Киева гораздо больше задач, нежели механически назначенный наместник, который в течение трех лет, имея админресурс и другие рычаги влияния, не смог справиться даже с текущими вызовами для жителей столицы Украины».

В то же время, считает В.Небоженко, реальным претендентам на мэрское кресло требуется известное мужество и готовность вступать в долгоиграющий конфликт и с властью в стране, и с горсоветом, который эта центральная власть переизбрать не даст.

«В этой связи, например, Петр Порошенко, открыто заявивший о своей намерении баллотировать в мэры, довольно серьезно рискует. Мне, как киевлянину, хотелось бы увидеть и других достойных кандидатов, готовых рискнуть посоревноваться с ним, так как те, кто сегодня заявляет о своем моральном превосходстве над П.Порошенко (Николай Катеринчук заявил о том, что П.Порошенко не имеет морального права претендовать на должность столичного мэра, – УНИАН), скорее похожи на мелких политических рэкетиров», – сказал В.Небоженко.

По мнению эксперта, у власти сегодня нет человека, способного уверенно противостоять кандидату от оппозиции. Однако это еще не означает, что кандидат от оппозиции должен опираться исключительно на партийные структуры. Его приоритетом должна стать мобилизация всех киевлян, считает В.Небоженко.