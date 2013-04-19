В Киеве на остановке загорелась маршрутка

Из-за короткого замыкания загорелся моторный отсек маршрутки / Фото: lenta.newsper.net

В последнее время в столице наблюдается увеличение количества пожаров в транспортных средствах. Только за минувшие сутки в трех районах города загорались два автомобиля и одно маршрутное такси.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, первый вызов о пожаре поступил на пункт связи «101» 18 апреля в 13:27. На проезжей части дороги по ул. Васильковская, 15/14 во время движения загорелся моторный отсек автомобиля Skoda. В результате сгорел утеплитель, повреждено лакокрасочное покрытие кузова.

Такая же ситуация случилась в тот же день в 19:18 в Деснянском районе города. В маршрутке «Богдан» маршрута №192, стоявшей на остановке на проспекте Маяковского, 97/15, в моторном отсеке произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением. Огонь повредил электропроводку.

А через 40 минут на Подоле загорелась машина «Таврия» во время движения по ул. Порика, 2. В результате пожара сгорел моторный отсек.

Все возгорания были своевременно ликвидированы согласованными и профессиональными действиями пожарных.

В результате трех пожаров жертв и пострадавших нет. Материальный ущерб, нанесенный огнем, устанавливается.